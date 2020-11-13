Футболиста "Ростова" Сергея Песьякова признали лучшим игроком в матче с ЦСКА

Голкипер клуба ФК "Ростов". Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Голкипера клуба "Ростов" 31-летнего Сергея Песьякова признали лучшим в матче против ЦСКА. Матч проходил на выезде в Москве и закончилась проигрышем для ростовчан.

Болельщики посчитали Сергея Песьякова лучшим игроком игры Ростов-ЦСКА. На нашем официальном сайте вратарь получил среднюю оценку 4,7 из 5 возможных.

В число лучших игроков этого матча также вошли Кенто Хашимото, Максим Осипенко, Данил Глебов, Понтус Алмквист.

Напомним, главный тренер "Ростова" Валерий Карпин результатом матча 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ оказался недоволен, ведь дончанам забили в ворота два мяча. Значимым событием той встречи стало появление на поле 24-летнего футболиста Александра Павловца, который ранее выступал в Белоруссии за сборную.