Модель Playboy Лиза Кей показала длинные ноги и проинструктировала «зеленых начинашек»

Лиза Кей рассказала, как не стать жертвой мошенника. Фото: Страница Лизы Кей в "Инстаграм"

Ростовчанка, которая уехала в США, снялась в Playboy и построила карьеру модели, дала инструктаж начинающим моделям о том, как не стать жертвой обманщиков.

- Девочки, дорогие мои, молоденькие, «зеленые» начинашки, - не устану вам повторять — если что-то вам кажется не логичным в поведении или политике так называемого «агентства» - бегите, - написала в своем «Инстаграм» Лиза Кей. - Настоящее модельное агентств никогда не возьмет с вас деньги за подписание контракта, никогда не попросит вас ходить на какие - то странные мероприятия или ужины с какими-то дядьками. Всегда имеет открытый саи т с профилями других моделей.

Также она посоветовала общаться с агентами только на официальных верифицированных страницах. А еще - не стесняться писать другим, уже состоявшимся моделям.

Причем этот пост Лиза Кей проиллюстрировала своей роскошной фотографией. На снимке девушка сидит в кресле в топе и плавках. Ноги и бедра взяты крупный планом.

И такой вид модели не оставил равнодушным ее подписчиков. Пост набрал множество лайков и комментариев. Подписчики написали, что Лиза - настоящая красавица, а также отметили ее «бесконечно длинные ноги».

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Она объясняет повторяющийся выбор не тех партнеров тем, что мы хотим истыкать те чувства, которые испытывали во времена взросленияРостовчанка, которая переехала в США, а там стала моделью журнала Playboy выложила в своем аккаунте в «Инстаграм» пост, посвященный женщинам с неудачами на личном фронте.

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