Вызывающее мини Татьяны Котовой на фоне закатов не оставило равнодушным поклонников

Блондинка из Ростовской области, певица и обладательница титула «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала в своем аккаунте в «Инстаграм» очередной красивый фотоснимок.

На кадре девушка запечатлена в розовом джемпере и в белой плиссированной короткой юбке, которая акцентирует внимание на ее стройных ногах. На фоне этой природной красоты Татьяна рассуждает о закатах.

- Любишь ли ты закаты, как люблю их я? - пишет поющая модель. - Например, в азиатских странах принято медитировать на закате. Таким образом, перед сном сбрасывается все лишнее. Оно не переносится в новые сутки.

Также, по ее мнению, погружение в себя на рассвете заряжает энергией и положительными эмоциями на весь день.

Поклонники живо отреагировали на пост. Они отметили красоту стройных ног ну и, конечно же, самого пейзажа.

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