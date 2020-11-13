Штормовое предупреждение объявили в Ростове из-за приближающегося снегопада

В Ростове объявили штормовое предупреждение Фото: "КП" Архив

В донской столице спасатели объявили штормовое предупреждение из-за приближающейся непогоды. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС по Ростовской области.

Действовать оно будет с 16 по 19 ноября. Именно в эти дни ожидается резкое ухудшение погоды. Столбики термометров резко пойдут на понижение. С понедельника по четверг в городе будет идти сильный снег в сочетании с дождем и сильным ветром. Скорость порывов ветра временами будет достигать 15-18 метров в секунду. Есть вероятность налипания снега на провода и деревья.

Кроме того ростовчанам напомнили о правилах поведения в такую погоду. Горожанам посоветовали быть особенно внимательными, потому на дорогах образуется гололед. А также ухудшение погоды может спровоцировать обрывы ЛЭП и обрушение слабозакрепленных конструкций. Усиление ветра может вызвать падение аварийных деревьев и веток.

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Вместе с осадками в донскую столицу придут и морозы.

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