Штормовое предупреждение объявили в Ростове из-за приближающегося снегопада

В Ростове объявили штормовое предупреждение
Фото: "КП" Архив
В донской столице спасатели объявили штормовое предупреждение из-за приближающейся непогоды. Об этом сообщили в управлении ГО и ЧС по Ростовской области.
Действовать оно будет с 16 по 19 ноября. Именно в эти дни ожидается резкое ухудшение погоды. Столбики термометров резко пойдут на понижение. С понедельника по четверг в городе будет идти сильный снег в сочетании с дождем и сильным ветром. Скорость порывов ветра временами будет достигать 15-18 метров в секунду. Есть вероятность налипания снега на провода и деревья.
Кроме того ростовчанам напомнили о правилах поведения в такую погоду. Горожанам посоветовали быть особенно внимательными, потому на дорогах образуется гололед. А также ухудшение погоды может спровоцировать обрывы ЛЭП и обрушение слабозакрепленных конструкций. Усиление ветра может вызвать падение аварийных деревьев и веток.
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