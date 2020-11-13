В Ростове вспыхнула крыша дома в садовом товариществе

В Ростове загорелась крыша жилого дома. Фото: соцсети

В донской столице по неизвестной причине загорелась крыша в садоводстве.

Инцидент произошел в пятницу, 13 ноября, около четырех часов утра в садовом товариществе «Урожай», Октябрьского района. Огонь вспыхнул в жилом двухэтажном здании на улице 9-я Линия. Очевидцы, заметив пламя и сильное задымление, незамедлительно вызвали пожарных к месту происшествия.

К моменту приезда огнеборцев пламенем была охвачена крыша на площади 200 квадратных метров. Спасателям удалось предотвратить перекидывание огня на соседние территории только спустя час. А полностью потушить пожар удалось лишь к семи утра. К счастью, в огне никто не пострадал, а причину возгорания теперь предстоит выяснить специалистам.

- В тушении пожара принимали участие 20 человек личного состава и пять единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Пожарные незамедлительно приехали на место происшествия.

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