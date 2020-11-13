Бунт в сети: ростовчане отказались сидеть дома в новогодние праздники

В Ростове интернет пользователи подняли бунт после обращения Евгения Ковалева Фото: "КП" Архив

Ростовчане в соцсети подняли настоящий бунт по поводу призыва просидеть все новогодние праздники в четырех стенах.

Жители донской столицы оказались категорически не согласны с мнением главного санитарного врача, который призвал в новогодние праздники побыть в семейном кругу и не посещать никаких массовых мероприятий. Об этой новости рассказали в одном из городских пабликов соцсети. Евгений Ковалев считает, что такие меры помогут избежать массового заражения коронавирусом.

Под опубликованным постом ростовчане устроили дискуссию. Многие заявили, что не собираются выполнять просьбу главного санитарного врача. Другие сообщили, что вовсе не стоит указывать горожанам, как жить и все уже устали от постоянных ограничений и все равно пойдут на прогулку. Нашлись и те, кто сказал, что из-за ограничений потеряли работу и идти куда-то на Новый год просто нет средств.

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Яростное обсуждение совета ведомства началось в соцсети.

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