Идеальная ванная комната: как выбрать стильную и качественную сантехнику?

Фото: шоурум Jacob Delafon

Самый первый и очень важный этап обустройства ванной комнаты – это создание проекта и грамотная планировка. Нужно выбрать качественную сантехнику подходящего размера, грамотно расставить все элементы, а при помощи зонирования создать уютную обстановку. Процесс этот не простой, но очень увлекательный.

Перед началом организации пространства ванной комнаты важно определить основное – будут устанавливаться ванна или душевая кабина, инсталляция или стандартный унитаз, биде или гигиенический душ, а также будет ли размещаться в комнате постирочная зона.

При выборе ванной большое значение имеет материал, из которой она сделана. Ванны из чугуна обладают красивым и стильным дизайном, но достаточно тяжелые. Стальные ванны легче и достаточно дешевы, но не всегда бывают качественными. На рынке также представлены ванны из различных композитных материалов, запатентованных известными брендами.

Как в них разобраться, какие ванны более качественные, какие душевые кабины имеют преимущества при монтаже, какие особенности у различных раковин для ванной комнаты?

Ответы на эти и другие вопросы читайте в новом материале «Архимеду и не снилось!».