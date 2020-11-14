Новые горизонты: представители малого и среднего бизнеса Дона налаживают связи с крупными компаниями

Получить возможность взаимодействия с крупными предприятиями предприниматели смогли благодаря проекту «Кооперационная площадка». Фото: Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства

В донской столице прошло масштабное онлайн-мероприятие по подведению первых итогов работы площадки для кооперации представителей малого бизнеса города и крупных заказчиков, работающих на территории Ростова-на-Дону и Ростовской области.

ПОЛЕЗНЫЙ ПРОЕКТ, ПРОСТАЯ МЕХАНИКА

Получить возможность такого взаимодействия предприниматели смогли благодаря проекту «Кооперационная площадка». Организатором такой инициативы стала Микрокредитная компания Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства при поддержке администрации Ростова-на-Дону.

18 заказчиков: Атлантис-Пак, Anabel Arto, Larson Retail Group, Бонум, Ростсельмаш, Золотой Колос, Балтика, Мобильная медицина, НЗНП, Энсет, Водоканал, Азовская судоверфь, Россети Юг, Жилдомстрой, Транспортные технологии, АПО Алеко-Полимеры, Ремедио, Базис

Суть проекта заключается в том, что субъекты малого и среднего бизнеса получают возможность вести взаимодействие с большими игроками. И для тех, и для других это новые горизонты в работе.

Отметим, что в целом проект был задуман и воплощен для решения ряда проблем как сектора МСП, так и крупных бизнес-игроков. Например, для малого и среднего бизнеса решается сложный вопрос с выходом на крупные компании и получением от них заказов. Для крупного бизнеса это является решением проблемы с разнообразием пула поставщиков, так как зачастую они годами работают с одними и теми же компаниями, возможно, упуская новых партнеров.

«Кооперационная площадка» стала работать больше двух месяцев назад. Предварительно появился сайт кооперация61.рф. А после начался отбор заявок для участия в процессе кооперации между субъектами малого и среднего бизнеса с крупными донскими компаниями. Все отборочные мероприятия проходили дистанционно в режиме брифингов. А после состоялась презентация результатов.

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