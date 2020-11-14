Трое человек пострадали в массовом ДТП с большегрузом на трассе в Ростовской области

Фура столкнулась с двумя легковушками. Фото: отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области большегруз столкнулся с двумя легковушками. Авария произошла 13 ноября около 16 часов на трассе Ростов – Таганрог – граница с Украиной.

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21150» по обочине обгонял автомобиль «ДАФ». В результате машины столкнулись — от удара большегруз опрокинулся на легковушку. После этого фура по инерции выехала на встречную полосу, где врезалась в «ВАЗ-21154».

— Трое водителей получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится проверка, — сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В тот же день произошла авария на трассе из Ростова-на-Дону в Волгодонск. Водитель грузовика «SHACMAN» хотел объехать пробку и выехал на обочину. Автомобилист потерял управление, и в результате фура упала на бок. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался на месте.