Лидером по числу заболевших остается Ростов-на-Дону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 48 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Лидером по числу заболевших остается Ростов-на-Дону. Здесь за сутки коронавирусом заразились 126 человек. В других населенных пунктах инфицированных намного меньше. Так, в Красносулинском районе выявили десять случаев, в Неклиновском районе — девять. В Волгодонске, Песчанокопском и Тарасовском районах — по восемь заболевших.

Напомним, в Ростовской области ковид подтвердился еще у 309 человек. Общее число зараженных с начала пандемии составило 34 966. Коэффициент распространения инфекции — 0,99.

КОНКРЕТНО

Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в следующих городах и районах:

Шахты (семь); Аксайский район, Зверево, Каменске-Шахтинский, Новошахтинск, Сальский район (по шесть); Волгодонский, Миллеровский, Семикаракорский районы, Батайск, Гуково, Новочеркасск, Таганрог (по пять), Белокалитвинский, Боковский, Верхнедонский, Зерноградский, Морозовский районы (по четыре), Дубовский, Заветинский, Кагальницкий, Каменский, Кашарский, Мясниковский, Усть-Донецкий, Цимлянский, Шолоховский (по три), Азов, Азовский Зимовниковский, Матвеево-Курганский, Орловский, Тацинский районы (по два); Донецк, Багаевский, Веселовский, Егорлыкский, Куйбышевский, Октябрьский, Пролетарский, Родионово-Несветайский, Целинский районы (по одному).

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