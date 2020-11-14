«Просто королева»: Виктория Лопырева показала отличную фигуру в сексуальном купальнике

Поклонников впечатлило новое фото звезды. Фото:instagram.com/lopyrevavika

Виктория Лопырева опубликовала для подписчиков мотивирующий пост в «Инстаграме». Однако поклонников порадовали не только слова поддержки, но ее «горячее» фото.

— Ты справился со столькими трудностями, которые казались непреодолимыми. Ты продолжить справляться с ними, что бы это не было. Я знаю, ты сможешь. Я верю в тебя и так горжусь тобой, — написала модель.

Подписчики поблагодарили Викторию за поддержку. Некоторые предположили, что на самом деле вдохновляющее послание адресовано мужу ростовчанки.

Однако поклонников привлекло не только сообщение. Лопырева сопроводила пост эффектной фотографией. Она предстала перед поклонниками в шикарном черном купальнике.

— Сексуальный купальник на роскошной фигуре! Просто королева, — написал один из подписчиков.