Многокилометровая пробка образовалась на трассе в Ростовской области

Транспортный затор возник перед Сальским кольцом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многокилометровая пробка образовалась в Аксайском районе. Транспортный затор возник на автодороге Ставрополь — Батайск.

Как сообщает сервис «Яндекс.Карты», затор растянулся на трассе в сторону Батайска. Водители простаивают в пробке возле Сальского кольца. После кольца движение также затруднено по М-4 «Дон» до дачного товарищества «Труд».

Пробка зафиксирована на трассе в Аксайском районе. Фото: yandex.ru/maps

Пока неизвестно, что стало причиной затора. По данным «Google maps», перекрыт участок трассы «Дон» после кольца.

Пробки сковали и Западный микрорайон Ростова-на-Дону. Затруднен проезд по улице Малиновского от улицы Еременко до улицы Буровой.