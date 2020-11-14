Нехватку лекарств в аптеках Ростова объяснили власти

Ряд препаратов действительно сложно купить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Нехватку лекарств в аптеках объяснили власти Ростова-на-Дону. Вопрос подняли на встрече и. о. главы администрации Юрия Овчинникова с руководителями аптечной сети.

Власти провели мониторинг ста аптек города разных сетей. Выяснилось, что ряд препаратов действительно невозможно купить.

Ситуацию объяснила начальник фармацевтического Управления донского Министерства здравоохранения. Наталья Косякова сообщила, что производители не обеспечивают повышенный спрос. Кроме того, производители в первую очередь обеспечивают лекарствами медучреждения.

— Руководители аптечной сети проинформировали о принимаемых мерах по поставкам лекарственных препаратов. Данный вопрос контролируется. В аптеки практически ежедневно осуществляются поставки, — говорится в сообщении администрации.

КОНКРЕТНО

Наличие препаратов, а также адреса ближайших аптек, где они имеются в продаже можно уточнять по телефону 003.