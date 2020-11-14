Без света останутся сотни домов. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону с 16 по 20 ноября 2020: где и когда. Рассказываем, какие дома останутся без электричества в ближайшие дни.

КОНКРЕТНО

16 ноября

С 9.00 до 16.00

ул. Украинская 22, 28, 28/1, 51/101; пер. Сальский 86, 86/1; ул. Тракторная 48А, 50, 50А, 52В, 52Г, 52Д; ул. Инженерная 22А, 24, 24В

С 9.00 до 17.00

ул. Зорге 22/91; ул. Сладкова 87, 87/1, 89; просп. Стачки 188/3, 190/2; ул. Возрождения 90Б; ул. Мечникова 23, 36, 22-28; ул. Культурная 69-85, 78-90; ул. К. Либкнехта 73-85, 94-110; ул. Джапаридзе 35-39; ул. Передовая 16-26, 13-23; ул. Смотровая 57-63, 48-52; пер. Хабаровский 97-103, 88-96; просп. 40 лет Победы 332; ул. Кобякова 1-25

С 10.00 до 12.00

ул. 2-я Володарского 76/23А, 76; ул. Литвинова 28; ул. Горбачева 40-60, 75-93; ул. 1-я Володарского 26-30

с 10.00 до 13.00

ул. Нансена 363-393; ул. Центральная 1-19, 2-28; ул. Рылеева 1-35, 2-28; ул. Пешкова 1-43, 2-32; ул. Отдыха; ул. Краснопресненская; ул. Березовская; пер. Нежинский; пер. Новозыбковский

13.00 до 15.00

ул. 2-я Володарского 76/23А, 76, 82-88, 104, 119; ул. Литвинова 28-30, 24; ул. 1-я Володарского 25-47, 26-70; ул. Международная 43-47; ул. 1-я Круговая 1-9, 2-10; ул. 2-я Круговая 1-15, 4-14; ул. Парижской Коммуны 49-51, 60-62; ул. Плеханова 23-83, 70-122; просп. Стачки 79-153, 76/26

16 ноября — 18 ноября

С 9.00 до 17.00

ул. Коллективная 1-27, 2-32; ул. Водопьянова 1-13, 2-10; ул. Коккинаки 1-15, 2-8; ул. Слепнёва 1-7; ул. Леваневского 1-23, 2-32; ул. Чкалова 1-41, 2-48

16 ноября — 20 ноября

С 9.00 до 18.00

ул. Гастелло 1-21, 2-18; пер. Гудермесский 1-7, 2-16; ул. Д. Бедного 1-29, 2-24; ул. Днепростроевская 7-25, 16-28; пер. Ермака 1-33, 2-44; пер. Народный 1-3, 6-10; ул. Перекопская 19-21, 22-30; ул. Портовая 138-152, 101-139; пер. Самошкина 2-4

с 9.00 до 17.00

пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38

16 ноября – 30 ноября

С 9.00 до 17.00

ул. Природная; ул. Верхняя; ул. Средняя; ул. Элитная; с/т «Темерник»

17 ноября

С 8.00 до 17.00

ул. Кржижановского 245-265, 264-282; ул. Солидарности 248-268, 291-305; ул. Книжная 213-235, 248-270; ул. Днепродзержинский 57-83, 26-110; пер. Одоевский 1-15, 2-18; пер. Багаевский 7-25, 2-34; пер. Талинский 1-37, 2-34

С 10.00 до 12.00

просп. Стачки 11/14, 11-15; ул. Петрашевского 14/27, 20

С 13.00 до 15.00

ул. Волгодонская 1; Гризодубовой 8; ул. Промежуточная 27-31, 30-32; просп. Стачки 160, 164-168; ул. Фестивальная 8; ул. Осипенко 69Б

С 9.00 до 16.00

ул. 37 Линия 40-76, 93-97; ул. 2-я Пролетарская 46-50, 53-59; ул. 35 Линия 41-81; ул. Богданова 58-74

С 9.00 до 17.00

ул. Рябышева 68-92, 95-127; пер. Клавишный 21-43, 28-38; ул. Черевичкина 80-90; ул. Сладкова 85, 85/3, 85Б, 85/2,85/1; ул. Быковского 5; просп. Стачки 184/1; ул. Немировича-Данченко 61-75, 64-74; ул. Калитвинская 11-17; ул. Подъездная 1-35, 2-28; ул. Шеболдаева 28-32; пер. Педагогический 30-48, 33-47; пер. Каляевский 36-54, 29-47; пер. Боевой 46-64, 37-55; пер. Орджоникидзе 51-69, 43-54; пер. Ашхабадский 37-55, 22-40

С 9.00 до 18.00

ул. Пескова 25А, 184-204; ул. Совхозная 2А, 1; ул. 30-летия Октября 101-293, 168-352; ул. Задонская 24, 34, 29-267, 176, 48; ул. Учебная 1-29, 41-49

18 ноября

С 9.00 до 18.00

ул. С. Разина 1, 3А; ул. 3-я Кольцевая 58, 58Б

С 9.00 до 17.00

ул. Новостроевская 25-151, 32-158; пер. Конный 25-45, 34-56; ул. Марины Расковой 24-56, 21-61; пер. Красной Звезды 33-67, 32-70; пер. Ударников 45-81, 56-82; пер. Молочный 69-83; ул. Книжная 43-175, 58-194; ул. Детская 79-207, 72-184; пер. Гельца 37-113, 28-64; пер. Якуба Колоса 27-41, 32-46; ул. А. Блока 43-59, 38-52; ул. Тружеников 2А, 4, 6; ул. Быковского 1/2, 3, 3/1, 3/2; пер. Днепровский 115, 117, 119, 120Г, 124

ул. Белорусская 90-174; ул. Енисейская 1-29, 2-30; ул. Алтайская 1-27, 2-28; ул. Каспийская 1-27, 2-28; ул. Владимирская 1-27, 2-20; пер. Самарский 25-59, 40-98; пер. Ильменский 39-95, 38-94; пер. Мезенский 1-37, 28-78; ул. Украинская 88-150, 109-167; ул. Амурская 1-23, 2-24; ул. Крамоторская 1-19, 2-26; ул. Вятская 1-29, 2-44, 1-15, 107-113; пер. Магаданский 1-17, 2-12; пер. Ангарский 1-9, 2-6; ул. Георгиевская 1-17; пер. Волочаевский 77-97, 76-96; пер. Суржский 71-91, 80-100; пер. Клязьменский 74-94, 79-101; пер. Свирский 35-71, 40-78; пер. Ладожский 41-93, 36-100; пер. Тверский 37-97, 38-94; ул. Тюменская 71-95, 96-134; ул. Рахманинова 79-117, 56-78; ул. Самаркандская 29-69, 32-70, 70/2; ул. Вавилова 59, 59/1-59/5; пер. Молодогвардейский

С 9.00 до 16.00

ул. Смотровая 27-43, 55-63, 48-52, 26-36; ул. Городская 2-10, 1-11; ул. Окраинная 6-16, 7-19; ул. Джапаридзе 21-39; ул. Культурная 71-85, 76-90; ул. ул. К. Либкнехта 73-85, 94-110; пер. Хабаровский 97-103, 86-96; ул. Передовая 2-26, 1-23; ул. Мечникова 20-42, 23-29; ул. Курганная 86-106, 117-133, 25-59, 40-60; ул. Пирамидная 72-80, 79-89, 35-51, 32-46; ул. 8-го марта 21-25, 24-26; ул. Курганная 44/1; ул. Павленко 20

С 10.00 до 12.00

ул. Калинина 23, 25, 25Г, 32А, 1-19, 27-31; ул. 2-я Кольцевая 95-109, 92-102; ул. 3-я Кольцевая 76-92, 92/36; ул. 4-я Кольцевая 43-59, 38-62

С 10.00 до 16.00

ул. 24 линия 2/5; ул. 24 линия 7

19 ноября

С 10.00 до 12.00

ул. Днепростроевская 2-56, 1-47; ул. Загорска 23-25, 23А, 42-48; ул. Портовая 82, 104-106; пер. Житомирский 5-9, 2, 2А, 4

С 9.00 до 17.00

пл. Толстого 6А, 8; пл. Базарная 2; просп. 40 лет Победы 95, 95/2, 95/6, 97, 99, 101,111; ул. Станиславского 8А, 10/11-13; ул. Жмайлова 3-11; просп. Стачки 202/1, 204, 204В; ул. Мильчакова 3; пер. Днепровский 113, 115А, 115Б, 115/1, 120Г, 131; просп. 40 лет Победы 304А, 306, 308, 308/1, 310/1, 310/3; пер. Вольный; пер. Фруктовый; пер. Грозненский; пер. Общественный; пер. Санаторный; пер. Ставропольский 1-7; ул. Подъезная 36-70; ул. Цезаря-Кунникова 29-73; ул. Природная; ул. Верхняя; ул. Средняя; ул. Элитная; с/т «Темерник»

с 9.30 до 18.00

ул. Совхозная 1-45, 2А, 2Д, 2К, 2Р, 4-30; ул. Провинциальная 13, 14, 22-38, 31-37

20 ноября

С 9.00 до 17.00

пл. Толстого 6А, 10/12; пл. К. Марска 7А; ул. В Нольная 8-12, 7-15; ул. Майская 63; ул. Каяни 5-7

С 9.00 до 16.00

ул. Станиславского 8А, 10/11-13; просп. Стачки 208, 208/1, 210; ул. Жмайлова 13, 13/1, 13/2, 15; просп. 40 лет Победы 304А, 308, 308/1

С 10.00 до 12.00

ул. 2-я Володарского 76/23А, 76, 82-88, 104, 119; ул. Литвинова 28-30, 24; ул. 1-я Володарского 25-47, 26-70; ул. Международная 43-47