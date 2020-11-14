Аллею славы медикам открыли в Ростове-на-Дону

На участке высадили 86 деревьев. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

В Ростове-на-Дону открыли аллею славы и благодарности медикам «Спасибо за жизнь». Участок благоустроили на улице Благодатной, сообщили в администрации города.

Еще 30 октября на аллее появилось 30 кленов. 14 ноября волонтеры высадили здесь еще 56 можжевельников. Деревья располагаются — недалеко от Ростовской областной клинической больницы.

— Аллея славы и благодарности - это проявление искренней признательности людям в белых халатах от всех жителей Советского района, — пояснили в администрации.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Ростовской области остается напряженной. 14 ноября инфекция подтвердилась еще у 309 жителей. Число зараженных достигло 34 966 человек.