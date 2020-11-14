Сильный туман и изморозь прогнозируют в Ростовской области

В донском регионе возможны морозы. Фото: Василий Вахрин

В Ростовской области прогнозируют туман и изморозь. Об этом сообщили в ГУ МЧС со ссылкой на ростовский Гидрометцентр.

Туман накроет донской регион ночью и утром. На дорогах ожидается гололед. Температура воздуха в ночь с 14 на 15 ноября составит минус три — плюс два градуса, при прояснениях — до минус девяти. Днем столбик термометра может достигать плюс двух — плюс семи градусов.

— Ветер северо-восточный и восточный 6 - 11 метров в секунду, днём местами порывы 12-14 метров в секунду, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале следующей недели ожидаются дожди и мокрый снег. Кроме того, прогнозируются морозы до -11 градусов.