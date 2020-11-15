Гандболистка «Ростов-Дона» получила серьезную травму

Анна Сень может пропустить Чемпионата Европы. Фото: ГК "Ростов".

Игрок ГК «Ростов-Дон» Анна Сень получила травму. Об этом сообщили в пресс-службе гандбольного клуба.

Гандболистка травмировалась 11 ноября во время игры с «Кубанью». Пришлось произвести замену, Сень отправили в травмпункт.

— Там подтверидили частичный отрыв сухожилия от пяточного бугра. Очень долгое время терпела боль возле пятки, но оставляла этот вопрос нерешенным, — рассказала Анна Сень.

По ее словам, восстановление займет от четырех до шести недель. К сожалению в ближайшее время гандболистка не сможет помочь «Ростов-Дону» и российской сборной.

Напомним, первая игра Чемпионата Европы по гандболу среди женщин состоится 3 декабря. В первом групповом турнире россиянки встретятся со сборной Испании.