«Нормальному мужику не нужен Инстаграм»: жена Павла Мамаева объяснила, почему его нет в соцсетях

Сама супруга футболиста открыто рассказывает о себе подписчикам. Фото: instagram.com/alana_mamaeva/

Жена Павла Мамаева Алана объяснила, почему футболист не активен в социальных сетях. На самый популярный вопрос подписчиков она ответила в «Инстаграме».

Девушка считает, что серьезный занятой мужчина просто не будет заводить аккаунт. По ее словам, этим среди представителей сильного пола могут заниматься лишь блогеры.

— Нормальному мужику, у которого есть семья и работа, не нужен Инстаграм! Он же не блогер, — написала Мамаева.

При этом сама девушка часто рассказывает о своей жизни, публикует совместные фото с возлюбленным и детьми. Алана объяснила, что в отличие от супруга она — действительно блогер.