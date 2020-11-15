Экстренное предупреждение объявили из-за ухудшения погоды в Ростове-на-Дону

Гололедица и снег осложнят ситуацию на дорогах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону снова объявили экстренное предупреждение из-за резкого ухудшения погоды. Об этом сообщили в управлении гражданском обороны и чрезвычайных ситуаций.

По данным ведомства, с 16 по 19 ноября столбик термометра упадет. В эти дни пройдут дожди, переходящие в мокрый снег.

— Возможно налипание снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление ветра с порывами до 15 — 20 метров в секунду, — сообщили в управлении.

Областная Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дорогах. Автомобилистов просят увеличить дистанцию и боковой интервал, двигаться на безопасной скорости и избегать резких маневров.