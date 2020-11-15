По числу заболевших с отрывом лидирует Ростов-на-Дону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи заражения обнаружили в 44 городах и районах Ростовской области. Данные публикует донское правительство.

С большим отрывом по числу зараженных лидирует Ростов-на-Дону. В донской столице подтвердились 132 новых случая. В Аксайском районе ковидом заболели еще 12 человек, в Таганроге и Шахтах — по десять. По девять инфицированных выявили в Новошахтинске и Сальском районе, до восемь — в Волгодонске и Мясниковском районе.

Напомним, в Ростовской области заболели 315 жителей. С начала пандемии число зараженных достигло 35 281. Коэффициент распространения инфекции — 0,99.

КОНКРЕТНО

Случаи заболевания зарегистрированы в еще 36 городах и районах:

Батайск, Новочеркасск, Красносулинский район (по семь), Азов, Донецк, Каменск-Шахтинский, Миллеровский район (по шесть), Неклиновский, Орловский, Тарасовский районы (по пять), Верхнедонской, Зерноградский районы, Гуково (по четыре), Багаевский, Белокалитвинский, Волгодонской, Егорлыкский, Заветинский, Зимовниковский, Константиновский, Усть-Донецкий районы (по три), Зверево, Кагальницкий, Куйбышевский, Ремонтненский, Семикаракорский, Чертковский (по два), Азовский, Дубовский, Каменский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Морозовский, Тацинский, Целинский, Цимлянский районы (по одному).

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