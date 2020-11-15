Камбала, барабуля и ставрида появились в осолоненном Азовском море

Уровень солености в водоемах возрос из-за длительного маловодья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Азовском море и Таганрогском заливе ученые обнаружили несколько видов рыбы. Об этом сообщили Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Участники экспедиции выполнили более ста тралений. Всего им удалось зарегистрировать шесть видов рыбы.

— Наиболее часто в уловах трала встречались тюлька, хамса, барабуля и камбала-калкан. Повсеместно в уловах встречалась ставрида, которая была отмечена в уловах даже в центральной части Таганрогского залива и особи черноморско-азовской проходной сельди различного возраста, — рассказали в научно-исследовательском институте.

Напомним, в Азовском море повысился уровень солености. Эта тенденция связана с продолжающимся с 2007 года периодом маловодья. Ранее издание "Комсомольская правда-Ростов" уже писало о причинах маловодья водоемов в Ростовской области.