Ростовчанка потеряла почти 100 тысяч, поверив лжесотруднику банка

Женщина рассказала преступнику данные карты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове-на-Дону женщина перевела крупную сумму лжесотруднику банка. Об инциденте сообщили в донском управлении МВД.

Местная жительница обратилась отдел полиции № 4. По словам заявительницы, на днях ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил, что по ее счету происходят подозрительный операции, похожие на попытки списания суммы. Женщина подтвердила, что не совершала их. В ответ человек предложил провести действия для защиты счета. Доверчивая ростовчанка выполнила инструкции: назвала данные карты и секретный код из СМС-сообщения. После этого с ее счета списались 90 тысяч рублей.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание причастных, — сообщили в полиции.