Правоохранители провели обыски у главы администрации Волгодонска

Возбуждено уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

Правоохранители пришли с обысками к главе администрации Волгодонска. Об этом рассказал источник издания «Комсомольская правда-Ростов».

По данным источника, следственные действия прошли утром 15 ноября. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Подробности дела пока не сообщаются.

Собеседник издания добавил, что руковолитель не задержан.

При этом официальные ведомства пока никак не комментируют информацию.

Напомним, Виктор Мельников возглавляет администрацию Волгодонска с 2017 года. В сентябре этого года его снова назначили на пост мэра решением депутатов Волгодонской Думы. До этой должности он руководил администрацией Волгодонского района.