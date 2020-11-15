Торт для папы: Дмиртрий Дибров отметил день рождения в кругу семьи

Супруга шоумена рассказала о маленькой семейной традиции. Фото: instagram.com/polinadibrova/

Известный ростовский телеведущий Дмитрий Дибров отметил 61-летие. Супруга звезды Полина рассказала, как семья поздравила его с днем рождения.

На торжество Дибровы позвали друзей и родственников. Сыновья исполнили песню для отца-именинника. Не обошлось и без традиций — Дмитрий задул свечи на огромном торте.

— Торт праздничный кусали, песни пели поздравляли. А вид у него книги, как думаете, почему? — обратилась к подписчикам Полина Дибрва.

Многие предположили, что домочадцы выбрали торт неспроста. Они посчитали, что именно так нужно поздравлять начитанного и эрудированного человека. Подписчики тепло поздравили мужа Полины.

— Поздравления мои! Главное, пусть будет вечно молодым и здоровым! — написал один из комментаторов.