Из-за снегопада ухудшится ситуация на дорогах в Ростовской области

Водителей и пешеходов просят проявить бдительность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Донская Госавтоинспекция предупредила водителей об ухудшении погодных условий. Автомобилистов просят строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в начале недели погода в Ростовской области резко изменится. В донском регионе прогнозируют снег и морозы, гололедицу.

Из-за метеорологических условий ситуация на дорогах осложнится. В Госавтоинспекции призвали водителей быть осторожными.

— Водителям необходимо увеличить дистанцию и боковой интервал, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями! Избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, — говорится в сообщении.

Пешеходам также советуют проявить бдительность. В темное время суток лучше иметь при себе светоотражающие элементы.