Ростовские гандболистки обыграли команду из Дании в Лиге Чемпионов

«Ростов-Дон» занял первое место турнирной таблицы. Фото:rostovhandball.ru/

Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли датскую команду «Эсбьерг» в Лиге Чемпионов. Игра восьмого тура группового этапа прошла 15 ноября в Ростове-на-Дону.

В первом тайме игра между командами шла мяч в мяч. Ростовчанкам удавалось перехватить лидерство, однако соперницы быстро сокращали отставание. Тем не менее в первом тайме «Ростов-Дон» вырвался вперед с небольшим отрывом — 12:13.

Почти весь второй тайм дончанки наращивали преимущество. Однако в конце датские спортсменки с помощью нескольких бросков сравняли счет. На последних секундах матча в ворота «Ростов-Дона» был назначен пенальти. Галина Габисова отразила бросок и принесла команде победу. Счет составил 24:25.

По итогам матча «Ростов-Дон» набрал 11 очков и догнал «Бухарест». Обе команды расположились на первом месте турнирной таблицы.