В Шахтах водитель сбил женщину и подростка на пешеходном переходе

Пострадавших госпитализировали. Фото: Александр ГЛУЗ

В Шахтах водитель сбил двух человек на пешеходном переходе. Авария произошла 15 ноября около 18 часов.

По предварительным данным, женщина и 17-летний мальчик переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на них наехал «ВАЗ-2110», за рулем которого находился 27-летний парень.

— Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. Проводится проверка, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, крупная авария произошла 13 ноября на трассе Ростов — Таганрог — граница с Ураиной. Грузовик «ДАФ» столкнулся с двумя легковушками «ВАЗ». В результате все трое водителей получили травмы и были госпитализированы.