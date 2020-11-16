Упругую попку продемонстрировала подписчикам Татьяна Котова

Татьяна Котова снова обнажилась в соцсети. Фото: аккаунт Татьяны Котовой в Инстаграм

Ростовчанка Татьяна Котова пордовала подписчиков новым пикантным снимком.

В своем аккаунте Инстаграм девушка выложила фото, на котором она запечатлена в одних лишь белоснежных трусиках-стринги. Обнаженную грудь она прикрыла розовой простыней, а томный взгляд направила в камеру.

- В доме должен командовать кто-то одна! - категорично заявила звезда.

"Сочный персик" певицы привлек внимание не только мужской половины ее подписчиков. Многие дамы интересовались, как она смогла достичь таких идеальных форм, а мужчины осыпали Татьяну комплиментами и признавались в пламенных чувствах.

"Таня, вы всех волнуете!", "Идеальная фигура, Татьяна, секси-красотка", "Какие упражнения делать чтобы хотя бы немного приблизиться к идеалу?", "Такой командир всем командирам командир", - высказались под снимком Котовой фолловеры.

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АЛЛО!

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