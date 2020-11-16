Ростовский депутат променял мандат на контракт с UFC

Депутат будет выступать в боях бои ММА.. Фото: Instagram Александр Шаблин

27-летний депутат городской думы Ростова-на-Дону седьмого созыва по округу №7 и мастер спорта по рукопашному бою Александр Шаблий подписал контракт со спортивной организацией UFC в Лас-Вегасе, которая проводит бои ММА.

По предварительной информации, первый бой смешанных единоборств состоится уже 19 декабря в легком весе.

Как депутат Александр Шаблий собирается совмещать бои и общественную деятельность в Ростове-на-Дону и посещать мероприятия в горадминистрации донской столицы - вопрос, который пока без ответа. Известно, что при участии в матчах ММА спортсмену придется соблюдать жесткий режим, посещать тренировки, а также все дополнительные мероприятия, которые предусмотрены спортивной организацией.

Стоит отметить, что ростовчанин имеет рекорд 19-3 и идет на серии из четырех побед. За последние семь лет он проигрывал только Эдуарду Вартаняну - четыре года назад.

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