Взяли под арест: главе администрации Волгодонска избрали меру пресечения

В администрации Волгодонска прошли обыски Фото: Юрий ГУСЕВ

В городе атомщиков, в Волгодонске, набирает обороты скандал с высокопоставленным чиновником. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» источник в правоохранительных органах региона, главу администрации подозревают в махинациях.

Так, по данным источник издания, Виктор Мельник стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, речь идет о ремонте дорог. Якобы было дано указание подписать акты об их готовности, однако фактически работы выполнены не были. Но это еще предстоит доказать.

В рамках уголовного дела в доме и в кабинете Виктора Мельник прошли обыски. Возможно, следствие изъяло документа, касающиеся ремонтных работа.

А утром в понедельник, 16 ноября, стало известно, что чиновника взяли под арест.

Отметим, что Виктор Мельник возглавляет администрацию Волгодонска с 2017 года.

Если суд признает его вину, мужчина может сесть в тюрьму на семь лет.

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Градоначальника подозревают в превышении должностных полномочий

В воскресенье, 15 ноября, в городе Волгодонске Ростовской области разгорелся административный скандал. Рано утром прошли обыски дома и на работе у главы администрации города атомщиков. По некоторым данным, сити-менеджера подозревают по статье «Превышение должностных полномочий». Об этом сообщил и источник «Комсомольской правды-Ростов».