В Ростове-на-Дону многотонный грузовик рухнул с моста

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

Накануне, 15 ноября, в Ростове-на-Дону произошло необычное ДТП. Прямо с моста в центре города вылетел многотонный грузовик. Скорее всего, это случилось по вине самого водителя, который на какое-то время потерял бдительность. Информация появилась в социальных сетях, а затем ситуацию прокомментировали в региональном ГИБДД.

По имеющимся данным, мужчина за рулем бетономешалки двигался по мосту "Сиверса". Предположительно он ехал из города в сторону трассы М-4. Подъезжая к развилке, водитель не заметил, как заканчивается дорожное полотно. Ограждений не было, поэтому тяжелая машина на скорости полетела вниз.

Удар о землю был такой силы, что передняя часть грузовика превратилась в груду металла. Машина перевернулась, водитель с трудом вылез из салона. К счастью, он отделался шоком и легкими ушибами. Весь вечер на месте работали сотрудники ГИБДД.

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