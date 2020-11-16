Никас Сафронов пишет портрет ростовской звезды сериала "Сваты"

Никас Сафронов уже сделал несколько набросков для портрета актера. Фото: Instagram Никаса Сафронова safronov_nikas

Знаменитый художник Никас Сафронов взялся писать портрет уроженца Таганрога, артиста Федора Добронравова. Колоритная внешность актера давно привлекла мастера, но время на личную встречу звезда сериала "Сваты" нашел только сейчас.

- За интересной и веселой беседой мне удалось сделать несколько набросков этого замечательного актера. Как закончу – покажу вам, - сообщил Никас Сафронов в своем профиле в Instagram.

Люди с воодушевлением приняли эту новость. Многие написали в комментариях, что будут с нетерпением ждать результата работы мэтра.

Стоит отметить, что Ростовская область не чужда и художнику Никасу Сафронову. В студенческие годы он учился в Ростовском художественном училище имени Грекова. Уже тогда его работы высоко оценивали педагоги и выпускники.