Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин упал на поле

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Необычное видео появилось в личном профиле тренера ФК "Ростов" Валерия Карпина. Наставник желто-синих во время тренировочного матча случайно споткнулся и упал прямо во время гола.

Валерий Карпин решил перевести произошедшее в шутку и даже разместил видео в интернет-сети.

- Как по мне, так это пенальти и красная карточка. VAR, конечно, разберется. Ну а вы-то что думаете? - поделился мнением главный тренер "Ростова".

Болельщики ростовчан отнеслись к произошедшему с юмором: "Валерий Георгиевич, уже установили кто это подстроил?", "После такого подлого фола, я бы увел команду с поля", "Он упал до штрафной. Тут без вариантов", "Так более за любимый клуб, что аж ноги не держат".

Наставник ФК "Ростов" часто публикует шуточные публикации у себя в личном профиле в Instagram. Чаще всего под "горячую" шутку попадает его жена Дарья, а также дочки.

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