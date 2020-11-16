"Без зимней резины ехать нельзя": донские трассы замело снегом

Уже завтра снег может появится и в Ростове-на-Дону. Фото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 16 ноября, на несколько районов Ростовской области обрушился обильный снегопад. Как обычно непогода пришла неожиданно даже для опытных водителей. Трассы между несколькими городами и селами оказались засыпаны внушительным слоем снега. Движение по магистралям затрудняется плохой видимостью из-за ветра и осадков. Фотографии и видео того, как выглядят заметенные дороги, появляются в социальных сетях.

Люди, которым не повезло оказаться в самом центре зимнего циклона, предупреждают других водителей об опасностях.

- В общем, без зимней резины ехать нельзя. Зима пришла, - отмечает мужчина в одной из групп в социальных сетях.

- В сотне километров на север по области уже все замело снегом. Каменск-Шахтинский, Миллерово, Чертково под сугробами, - пишет другой пользователь.

Люди пишут, что снег пришел и в Константиновский район. Там появились первые в этом году сугробы. Донские синоптики предупреждают, что уже завтра, 17 ноября, снег с дождем может нагрянуть и в Ростова-на-Дону. Ночью температура упадет до 1 градуса ниже нуля.

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