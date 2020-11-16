В Ростовской области у призывников измеряют температуру и проверяют маски в военкомате

Призывники соблюдают социальную дистанцию. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области в 2020 году осенний призыв из-за пандемии коронавируса проходит иначе. Всем призывникам измеряют температуру тела, на комиссию парней запускают по одному, если нет маски – ее выдают, и только потом призывники проходят на регистрацию.

Сейчас в здание военкомата за раз могут пройти не более 10-ти человек. Все они на входе должны продезинфицировать руки специальным средством. Это сделано для предотвращения распространения опасной коронавирусной инфекции.

- Глава региона поставил четкую задачу: призывники должны уйти служить здоровыми и здоровыми вернуться через год. Для этого призывные пункты области были заблаговременно обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, тестами на COVID-19, а также приборами для кварцевания и средствами для дезинфекции помещений. Комиссия проверит все военные комиссариаты и, если будут найдены нарушения, примет соответствующие меры, в том числе дисциплинарного характера, - отметил начальник отдела по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны Александр Самсонов.

По итогам проверки оказалось, что образцовым в плане соблюдения противокоронавирусных мер является военкомат Советского района, там даже есть отдельный вход для призывников. А вот в военкомате Пролетарского и Первомайского районов работа с призывниками ведется только один день в неделю из-за отсутствия отдельного входа в здания.