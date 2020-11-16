Из-за сильного снегопада в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Осадки достигнут опасной отметки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Погода резко ухудшится вечером в понедельник, 16 ноября, сообщили в донском управлении МЧС со ссылкой на Росгидромет.

По данным синоптиков, на севере и востоке области ожидается снегопад. Причем осадки достигнут критерия опасного явления — очень сильный снег.

— В связи с этим МЧС советует водителям быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в начале недели в Ростовской области также ожидается метель и гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 — 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью — от минус трех до плюс трех градусов. По северу и востоку — до минус девяти. 18 — 19 ноября — до минус одиннадцати, днем — минус четыре — плюс три градуса, — говорится в сообщении.

КОНКРЕТНО

В случае возникновения чрезвычайной ситуации обращайтесь по номерам:

- единый телефон спасения «01», с мобильного «112», «101»

- круглосуточный телефона доверия ГУ МЧС России по Ростовской области: 239-99-99.