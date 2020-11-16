Ничего святого: донской бизнесмен хотел украсть деньги на ремонт памятника героям войны

Памятник находится в станице Богоявленской. Фото: правительство РО

Власти станицы Богоявленской, что в Константиновском районе, решили отреставрировать памятник боевой славы войнам Великой Отечественной войны. Монумент пришел в упадок и требовал комплексного обновления. Для этого организовали тендер, местный предприниматель вызвался осуществить работу. Был заключен контракт и перечислены деньги.

Когда пришло время оценивать первые результаты, вскрылись неприятные обстоятельства. Подрядчик не выполнил в полном объеме указанные в договоре работы, а также внес недостоверные сведения в акты приемки. В результате памятник так и не получил должного внимания. Зато руководитель компании, которая выполняла работы, по мнению следователей, попытался присвоить себе 260 тысяч рублей. Эти деньги он должен был потратить на реконструкцию, но предпочел направить на собственные нужды.

Вскоре об этом узнали правоохранительные органы. К делу подключилась прокуратура.

- Довести до конца свой умысел он не смог, поскольку деньги не были ему переведены, а противоправные действия пресечены, - отметили в надзорном ведомстве региона.

Против него возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество в крупном размере". Сейчас идет расследование. Если вина фигуранта будет доказана, он может получить реальный тюремный срок.

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