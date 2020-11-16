Серийного похитителя автомобильных стереосистем поймали в донской столице

Дорогостоящие стереосистемы похищал ростовчанин из машин местных жителей Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице задержали подозреваемого в совершении серии краж.

В местный отдел полиции обратился автовладелец и сообщил, что из его машины была похищена музыкальная техника. Полицейские начали поиски похитителя и им удалось найти и задержать его. Злоумышленником оказался 24-летний местный житель. Своей вины отрицать он не стал и сообщил, что взломал замок на автомобиле и похитил оттуда магнитолу, сабвуфер и колонки. Позже правоохранители выяснили, что он причастен к еще одному подобному преступлению. Таким образом, общая сумма причиненного ущерба составила около 50 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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