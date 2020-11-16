На трассе под Ростовом перевернулась иномарка Фото: "КП" Архив

На трассе в Ростовской области в аварии пострадала женщина.

Инцидент произошел в понедельник, 16 ноября, около половины второго дня на 366 километре автодороги Волгоград-Каменск. По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки Renault Trafic не справился с управлением, авто занесло в кювет, а затем машина перевернулась.

В результате аварии пострадала 46-летняя пассажирка автомобиля. Она была госпитализирована медиками скорой помощи, прибывшими к месту происшествия. Пока о ее состоянии ничего не известно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганде ГИБДД по Ростовской области.

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