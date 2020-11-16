Ростовчане придумали способ избавления от ДТП на Нансена

В Ростове нашли способ сократить количество ДТП на Нансена Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице местные жители придумали, как избавиться от надоевших аварий на Нансена.

Один из местных жителей опубликовал свою инициативу на портале "Активный ростовчанин". Он сообщил, что надо просто немного изменить схему движения. Горожанин рассказал, что при выезде на Нансена с проспекта Михаила Нагибина находится сложный перекресток. Одна часть дороги идет под сильным уклоном.

- На перекрестке регулярно происходят автоаварии. Необходимо установить светофор, чтобы облегчить движение на этом участке, - говорится в тексте опубликованной инициативы.

Ростовчанин также добавил, что это не спровоцирует многокилометровые заторы. По его словам, точно такая схема движения действует на выезде с Шеболдаева на Нансена.

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Движение по проспекту Нагибина и улице Шеболдаева сделать реверсивным попросили ростовчане.

По их мнению, количество полос на наиболее загруженной стороне должно меняться утром и вечером.

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