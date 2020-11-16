Недостроенную парковку на проспекте Театральном законсервируют

В Ростове законсервируют недостроенную парковку Фото: "КП" Архив

В донской столице приняли решение законсервировать недостроенную парковку на проспекте Театральном.

«Управление транспортного обеспечения» уже начало поиски подрядчика, который займется консервацией недостроенной парковки, расположенной в центре города. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Изначально парковка была рассчитана на 200 автомобилей. Стройка была приостановлена еще 2012 году.

Теперь выбранному подрядчику, согласно документам, необходимо будет разобрать монолитные перекрытия, заполнить бетоном отдельные места, очистить, загрунтовать и окрасить поверхности, заделать трещины, в стенах и перегородках, установить пароизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки, и выполнить другие работы.

Общая стоимость контракта будет составлять 2,94 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены в течение 20 дней с момента подписания контракта.

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На сайте госзакупок объявлен тендер.

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