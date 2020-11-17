Метель стала причиной ограничения движения в Ростовской области

Движение под Ростовом ограничили из-за метели. Фото: соцсети

Из-за сильной метели на трассе в Ростовской области приняли решение ограничить движение общественного транспорта.

Ограничения действуют на федеральной автодороге А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Снегом оказались занесены участки в пределах Ростовской области и существует опасность для движения общественного транспорта. Причинами для перекрытия были названы сильная низовая метель, снижение видимости. Сейчас к занесенному участку дороги уже выдвинулась снегоуборочная техника в количестве 20 машин. Они будут очищать проезжую часть и обрабатывать ее противогололедными реагентами.

- ФКУ Упрдор Москва-Волгоград просит водителей по возможности не выезжать на дорогу, а при передвижении соблюдать осторожность и бдительность, избегать резких маневров, выбирать скоростной режим согласно погодным условиям и не создавать препятствий для работы техники, задействованной в дорожных работах, - сообщила пресс-секретарь управления Инна Манафова.

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