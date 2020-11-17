Малолетний вандал испортил припаркованные машины в Ростове

Юный вандал испортил машины своих соседей Фото: соцсети

В донской столице обнаружили еще одного ребенка-вандала.

Катающийся на самокате подросток попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на фасаде многоэтажки, как раз в тот момент, когда он со всей силы бил ногой по каждому из припаркованных около тротуара автомобилей. Из-за этого на машинах появлялись вмятины и царапины от тяжелых зимних ботинок школьника. Запись была опубликована в одном из городских пабликов соцсети.

- Хотелось бы, чтобы родители донесли своему чаду, что портить чужое имущество это плохо и наказуемо, - написал автор публикации.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу произошедшего. И все единогласно сошлись во мнении, что малолетнего вандала необходимо разыскать и привлечь его к ответственности за содеянное.

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Машины оказались украшены сердечками, кружочками и абстрактными линиями.

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