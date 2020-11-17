В Ростове-на-Дону на день приостановят работу трех троллейбусных маршрутов

В течение дня работа трех троллейбусных направлений будет приостановлена. Фото: МУП РТК

В среду, 18 ноября, жителям донской столицы, которые часто пользуются троллейбусами, следует быть особенно внимательными. Почти целый не будут осуществляться поездки по трем направлениям. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Так, в период с с 6:00 до 16:00 движение троллейбусов по муниципальным маршрутам №8, №10 и №12 в Ростове-на-Дону будет временно приостановлено. Неудобства связаны с выполнением ремонта на подстанции.

Вместо этих троллейбусов горожанам предлагают воспользоваться автобусами. Пассажирские перевозки по перечисленным направлениям будут компенсированы муниципальными автобусными маршрутами №4, №34 и №16. Поездки на этих маршрутах дублируют направления троллейбусов №8, №10 и №12.

В городском департаменте отмечают, что изменения носят временный характер и называют их вынужденными. Специалисты ведомства приносят извинения за неудобства.