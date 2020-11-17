Стало известно, когда в Ростове откроют новый мост на Малиновского

Строительство моста в активной стадии. Фото: правительство РО

Накануне, 16 ноября, стало известно, когда в Ростове-на-Дону откроют новый мост на улице Малиновского. По словам губернатора Василия Голубева, переправа появится в конце следующего года. Об этом он сообщил в ходе передачи на местном телеканале.

Как отметил глава региона, этот мост - один из самых важных и сложных дорожных объектов. Всего предстоит освоить 2,9 миллиарда рублей.

- В первой половине этого года был основной период работ и самый сложный — выкуп земли, прокладка коммуникаций», - сообщил Василий Юрьевич.

Напомним, из-за ремонта моста сейчас движение по улице Малиновского ограничено. Автомобили не могут двигаться по переправе в ночное время.

Между тем, первый снег в области вызвал огромные очереди в донских автосервисах. Водители заполнили шиномонтажки, запись ведется за несколько дней.

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