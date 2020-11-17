Полицейский из Ростовской области попался на поборах с дальнобойщиков

Экс-полицейский причинил казне солидный ущерб Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области следователи завели дело на бывшего майора полиции, заместителя командира роты ДПС.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, еще будучи при должности, мужчина организовал схему вымогательства денег с водителей- дальнобойщиков.

Полицейский за незаконное вознаграждение пускал машины с превышенным весом по дорогам Ростовской области. По версии следствия, таким образом казна потеряла 25 миллионов рублей. А дорогам был причинен ущерб на сумму 10 миллионов рублей.

Источник в правоохранительных органах региона пояснил, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел.

Если суд признает вину экс-майора, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

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В ходе следствия стало известно, что бывший правоохранитель Тимур Некрасов сообщил ростовчанке, что в отношении нее возбуждено уголовное дело. Он пообещал замять ситуацию, если девушка заплатит ему 800 тысяч рублей.