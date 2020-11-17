Вот это неожиданность: рыбак поймал в Дону краба

Вот такой краб попался ростовскому рыбаку.Фото: соцсети, паблик "Типичный Ростов"

В снасти мужчины, который рыбачил на Дону, попался краб. Об этом рыбак сообщил в соцсетях.

– Вытащили оборванный селедочный завоз, а на нем сидит самый настоящий краб. Прямо напротив Александровской водокачки, – написал автор поста.

Свои слова он подтвердил фотографией.

По словам других рыбаков, они тоже неоднократно ловили крабов в реке Дон.

Ранее о необычных речных и морских обитателях, появившихся в Дону и Азовском море, сообщали исследователи из Азовского НИИ рыбного хозяйства. В Таганрогский залив начали заходить тюлька, хамса, барабуля и камбала. Также во всех уловах специалистов встречалась ставрида. Еще ученые обнаружили русского осетра и севрюгу, первого больше всего в районе мыса Казантип, а вторую исключительно в Азовском море.

Появление новых видов промысловой рыбы в Азовском море и Таганрогском заливе объясняется осолонением водоемов.