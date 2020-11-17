В Ростовской области восстановили движение по трассе после снегопада

На трассе было ограничено движение транспорта. Фото: Архив КП

В донском регионе сняли ограничения движения, введенные накануне на трассе А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Как сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор, транспорт ездит по дороге в привычном режиме.

Так, движение было ограничено на участке со 195 по 343 километр. Специалисты были вынуждены на время ограничить проезд, чтобы избежать аварий из-за усилившейся накануне метели.

Для очистки заметенной снегом дороги специалисты Упрдора задействовали 20 единиц различной дорожной техники.

Сейчас погода стабилизировалась, но сотрудники дорожных служб продолжают дежурство на федеральных автодорогах.

В условиях снегопада и плохой видимости автомобилистов и водителей большегрузов просят соблюдать осторожность и бдительность, избегать резких маневров, чтобы не создавать препятствий для снегоуборочной техники.

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