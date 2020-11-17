В ростовские больницы поступили лекарства для больных коронавирусом

Медики и волонтеры привезут лекарства от коронавируса прямо на дом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В больницы донского региона поступили лекарства для борьбы со смертельно опасной коронавирусной инфекцией. В ближайшие дни доставка медикаментов начнется людям с подтвержденным COVID-19, получающим лечение на дому.

Заболевшим коронавирусом положены антибиотики, противовирусные препараты и жаропонижающие средства. Назначать и привозить лекарства людям будут медики из поликлиник.

Известно, что на закупку препаратов из федерального бюджета ранее было выделено 157,9 млн рублей. Региональный минздрав закупил 75% медикаментов от потребности. Этот позволит начать лечение пациентов от коронавируса по назначениям врачей.

Сейчас Ростовская область занимает шестое место в России по числу больных коронавирусом и первое место в Южном федеральном округе. Любой зараженный — в первую очередь опасность и забота для своей семьи.