Татьяна Котова раскрыла свою главную слабость

Певица поделилась эффектным снимком. Фото: Instagram Татьяна Котова

35-летняя уроженка Ростовской области - обладательница титула "Мисс Россия" певица Татьяна Котова в своем личном профиле в Instagram рассказала о своей любви к переменам в стиле, которые не дают ей покоя всю жизнь.

- С детства я всегда обожала творческие перевоплощения и, наверное, фотография, видео, клипы, кино - дают нам возможность стать и девушкой Бонда, и барыней-крестьянкой , и бандиткой в вестерне. Это так здорово, - поделилась знаменитая ростовчанка.

Многочисленные поклонники творчества певицы поддержали ее, отметив, что каждый образ Татьяны хорош сам по себе. Люди засыпали донскую красотку комплиментами: "вы самая прекрасная девушка", "Какая же красивая. Тебе безумно идёт этот образ, шикарная", "Просто нет слов, чтобы выразить это неземную красоту!".

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